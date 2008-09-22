T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan liderleri şans eseri kurtulmuş

Pakistan Devlet Başkanı Zerdari ve Başbakan Gilani, 60 kişinin öldüğü intihar saldırısına hedef olan otele gitmekten son anda vazgeçmişler

22 Eylül 2008 03:00

>>> Haberin videosu için tıklayın

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin, İslamabad'da cumartesi akşamı kanlı intihar saldırısına sahne olan oteldeki iftara gitmeyi planladıkları ancak saldırıdan hemen önce vazgeçtikleri ortaya çıktı.

>>> Zerdari'ye 'hoşgeldin' bombası

Başbakanın danışmanlarından Rahman Malik, "Meclis başkanı; Marriot otelinde devlet başkanıyla hükümet üyeleri ve ordu komutanlarını bir araya getirecek iftar yemeği tertip etmişti" dedi.

Danışman, "Devlet Başkanı ve Başbakan fikir değiştirdi ve iftar yemeği otelde değil, Başbakanlık konutunda verildi. Yöneticiler böylece suikastten kurtulmuş..." diye konuştu.

İftar vakti otel bahçesine dalan 600 kilo patlayıcı yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 60 dolayında kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24