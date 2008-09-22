Pakistan liderleri şans eseri kurtulmuş

>>> Zerdari'ye 'hoşgeldin' bombası

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin, İslamabad'da cumartesi akşamı kanlı intihar saldırısına sahne olan oteldeki iftara gitmeyi planladıkları ancak saldırıdan hemen önce vazgeçtikleri ortaya çıktı.Başbakanın danışmanlarından Rahman Malik, "Meclis başkanı; Marriot otelinde devlet başkanıyla hükümet üyeleri ve ordu komutanlarını bir araya getirecek iftar yemeği tertip etmişti" dedi.Danışman, "Devlet Başkanı ve Başbakan fikir değiştirdi ve iftar yemeği otelde değil, Başbakanlık konutunda verildi. Yöneticiler böylece suikastten kurtulmuş..." diye konuştu.İftar vakti otel bahçesine dalan 600 kilo patlayıcı yüklü kamyonun infilak etmesi sonucu 60 dolayında kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.