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Dünya

Pakistan istihbaratından yalanlama İSLAMABAD (A.A)

25 Ağustos 2011 15:53

-Pakistan istihbaratından yalanlama İSLAMABAD (A.A) - 25.08.2011 - Pakistan istihbaratı yetkilileri, 12 gün önce Lahor'da kaçırılan Amerikalı kalkınma uzmanının kurtarıldığı haberlerini yalanladı. Üst düzey bir istihbarat yetkilisi, bu sabah düzenlenen kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu söyledi. Aynı yetkili, Lahor Emniyet Müdürünün dün medyaya "merkezi Virginia'da bulunan danışmanlık şirketi J.E. Austin'in ülkedeki Müdürü Warren Weinstein'ın yakında kurtarılacağı" açıklamasını kınayarak, müdürün kurtarma operasyonunu tehlikeye attığını belirtti. Polis yetkilileri ve yerel basın, 70 yaşındaki Weinstein'ın Pencap eyaletinin Huşab bölgesinde serbest kaldığını duyurmuştu.

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