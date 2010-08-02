Pakistan İngiltere'den 'açıklama' istedi

T24- Pakistan, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Hindistan gezisi sırasındaki yaptığı açıklamalara tepkisini sürdürüyor.



Karaçi'deki gösterilerde, David Cameron'ın temsili kuklası yakılmıştı.

BBC'de yer alan habere göre, ülke yetkililerinin David Cameron'ın suçlamalarını reddetmesinin ardından bugün de İslamabad'daki İngiltere Yüksek Komiseri Adam Thomson, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Adam Thomson'dan, Cameron'ın sözlerini açıklaması istendi.

David Cameron, Pakistan'ın Afganistan'da "iki cepheyi de idare ettiğini" söylemiş, Pakistan'da yönetim kademesindeki bazı kesimlerin de Afganistan'da Taliban desteklediklerini söylemişti.

Cameron'ın "bu ülkenin terör ihracını teşvik ettiğini" de söylemesi, Pakistan'ın büyük tepkisine neden olmuştu.

Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait 90 bin belge basına sızdırılmış, bu belgelerin bazılarında NATO'nun, Pakistan ve İran'ın Afganistan'daki isyan hareketini el altından desteklediklerine ilişkin kaygılarına da yer verilmişti.

Tepkilerin İngiltere üzerinde yoğunlaştığı Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen gösterilerde, David Cameron'ın temsili kuklası yakılmıştı.

Ülkenin istihbarat servisinin bazı yetkilileri de Cumartesi günü İngiltere'ye yapacakları geziyi iptal etmişlerdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye İngiltere gezisini iptal etmesi yönünde baskılar artıyor.

Ancak Pakistan Enformasyon Bakanı Kamar Zaman Kaira, Zerdari'nin İngiltere gezisi sırasında Başbakan David Cameron'la yapacağı görüşmede ülkesiyle ilgili yanlış anlamaları gidereceğini söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Fransa'da

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise bugün Avrupa Turu'na başladı.

Asıf Ali Zerdari'nin turunun illk durağı Fransa.

Zerdari, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'le bir araya gelecek.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari turu kapsamında beş gün İngiltere'de olacak ve Cuma günü de Londra'da İngiltere Başbakanı David Cameron'la görüşecek.