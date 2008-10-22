Pakistan IMF'den resmi olarak yardım istedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Pakistan'ın kendilerinden resmi olarak yardım istediğini söyledi.



Strauss-Kahn, yaptığı açıklamada, ekonomik istikrarı sağlama ve mali sisteme olan güveni artırmak amaçlı kredi programıyla ilgili görüşmelerin birkaç gün içinde başlayacağını ifade etti.



Kullanılacak fon miktarının henüz belli olmadığını belirten Strauss-Kahn, finansmanın, IMF'nin acil finansman mekanizması çerçevesinde olabileceğini kaydetti.



IMF ve Pakistan yetkilileri, dünden bu yana Dubai'de yaptıkları toplantılarda, ülkenin mali altyapısının düzeltilmesi planının detaylarını görüşüyorlar.



Pakistan, ekonomisini istikrara kavuşturma ve ödemeler dengesindeki krizden kaçınmak için 10-15 milyar dolara ihtiyaç duyuyor.

