-PAKİSTAN, IMF KREDİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI İSTİYOR İSLAMABAD (A.A) - 24.08.2010 - Sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'da hükümet, felaketin ekonomiyi de etkilemesi yüzünden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bütçe hedeflerinin gözden geçirilmesini ve yaklaşık 11 milyar dolarlık IMF kredisinin yeniden yapılandırılmasını istiyor. IMF'nin Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü BBC'ye yaptığı açıklamada, ''IMF'nin, Pakistan'a bu zor süreçte yardım etmenin yolunu bulmak istediğini'' söyledi. Pakistanlı yetkililerin, IMF'den, bazı mali hedeflerin gözden geçirilmesini ya da hükümete acil doğal felaket fonunu uygulamaya koyması için izin vermesi görüşünde olduğu belirtiliyor. Sel felaketi nedeniyle Pakistan'ın bütçe ve makroekonomik görünümlerinin gözden geçirilmesi gerekeceğini belirten Ahmed, ''Bu konulara birlikte objektif biçimde bakmaya ve bu zor süreçte ekonomiye yardımcı olacak bir çözüm bulmaya ihtiyacımız var, ancak aynı zamanda bunları büyüme için sürdürülebilir bir temel oluşturacak yönde tutmalıyız'' dedi. Ahmed, ''Pakistan ekonomisi, sel felaketi onları etkilemeden önce de güçlüklerle karşı karşıyaydı ve bu güçlükler halen sürüyor. Harcamalarını karşılamak için daha fazla gelir artırımına ihtiyaçları bulunuyor. Hükümet çok düşük veri tabanına sahip ve onlara bu zor süreçte yardım edebilecek bir yol bulmaya ihtiyacımız var'' diye konuştu. Daha önce yaptığı açıklamada da sel felaketi nedeniyle Pakistan hükümeti ve halkının ağır ekonomik güçlükle karşı karşıya kalacağını belirten Ahmed, ''Trajedinin büyüklüğü, IMF'nin finans programıyla desteklenen ülkenin bütçe ve makroekonomik görünümünün yeniden gözden geçirilmesine ihtiyacı olacağı anlamına geliyor'' demişti. -IMF KREDİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI- Pakistanlı yetkililerin, IMF'den, IMF'nin mevcut 10,66 milyar dolar tutarındaki kredi paketinin yeniden yapılandırılmasını ya da ülkenin yeni ekonomik gerçeğine uygun performans kriteriyle yeni bir programı düşünmesini istediği kaydediliyor. IMF, iki yıl önce artan enflasyon, döviz rezervlerinin azalması ve militanlarla mücadele baskısından bunalan Pakistan ile 10,66 milyar dolar tutarındaki kurtarma paketini kabul etmişti. Pakistan, 2008 yılından bu yana söz konusu kredinin yaklaşık 7 milyar dolarlık kısmını aldı. Yetkililer, ekonomik büyüme, enflasyon ve mali açık hedeflerinin revize edilmesi gerektiğini düşünürken, sel felaketinin ülkenin bu yıl gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 4,5 oranındaki büyüme hedefinden uzaklaşması anlamına geldiği ifade ediliyor. Sel felaketinin özellikle tarım sektörünü kötü etkilediği, 1.7 milyon hektar alanın harap olduğu ya da zarar gördüğü sanılıyor. Asya Kalkınma Bankasının tahminine göre (ADB), geçen yıl yüzde 4,1 büyüyen Pakistan ekonomisi bu yıl yüzde 3 büyüyecek. Pakistan Maliye Bakanı Abdul Hafız Şeyh, IMF ile yarın yapılacak görüşmelere katılacak. Pakistan yönetimine göre, sel felaketinden sonra ülkenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti 15 milyar doları bulabilir. BM'ye göre sel felaketi 1,600 kişinin ölümüne yol açtı ve 17 milyon kadar insanın hayatını etkiledi.