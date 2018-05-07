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Dünya

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı

İkbal'in hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı

07 Mayıs 2018 13:03

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal katıldığı miting sonrasında silahlı saldırıya uğradı.

İkbal, Naroval'a bağlı Kanjrur şehrinde katıldığı bir miting sonrasında silahlı saldırıya uğradı. Miting sonrasında arabasına giderken sağ omzundan vurulan İkbal'in hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. 59 yaşındaki bakan ilk önce yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı, ardından da bir helikopterle 140 kilometre uzaktaki bir hastaneye götürüldü. Pencap eyalet polisinden alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki saldırganın sorgusu devam ediyor. Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Lahor bölgesinde gözetim altında tutulan İkbal'in helikopterle hastaneye götürülme görüntüleri Pencap Basın enformasyon Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. 

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