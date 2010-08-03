Pakistan için acil yardım çağrısı

T24-



Felaketinin en az bir milyon kişinin evlerini kaybetmesine neden olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekipleri ülkenin kuzeyinde mahsur kalan 27 bin kişiye ulaşmaya çalışıyor.

UNİCEF ölü sayısının bin 400'e ulaştığını, felaketten etkilenenlerin sayısının ise üç milyon olduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, yardım kuruluşları, son seksen yılın en büyük sel felaketinde köylerin tamamen sular altında kaldığını söylüyor.

Yetkililer, felaketten etkilenen yerlerde acil gıda, temiz içme suyu, çadır ve tıbbi malzeme gereksinimi bulunduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Pakistan'daki yetkilisi Ahmed Farah Shadoul, şu ana kadar herhangi bir kolera vakasına rastlanmadığını, ancak bölgedeki koşulların kolera ve benzeri hastalıkların oluşmasına elverişli olduğunu söyledi.

Yetkililer bölgede 80 yıldan uzun süredir bu düzeyde yağış görülmediğini belirtiyor.

Sellerden en çok ülkenin kuzeybatısı etkilenirken, güneybatıdaki Belucistan ve Pencap bölgeleri de yağışlardan zarar gördü.

Sel ve su baskınları dolayısıyla yaklaşık bir milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Sellerde yüzlerce kişinin boğulduğu ya da suya kapıldığı, pek çoklarının da heyelanlar veya çöken binalar sonucu öldüğü bildiriliyor.

Mağdurların büyük bölümünün, daha ucuz olduğu sel ve heyelana açık bölgelerde yaşamak durumunda olan kırsal ve yoksul kesimdekiler olduğu belirtiliyor.

Alçak yerlerde yaşayanlara, yağış süreceği için daha yüksek ve güvenli kesimlere gitme çağrısı yapılıyor.

Havayolu yetkilileri de İslamabad'da Çarşamba günü 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında elverişsiz hava koşullarının rol oynamış olabileceğini belirtiyor.