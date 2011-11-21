-Pakistan hükümeti ve Taliban barışı görüşüyor DERA İSMAİL HAN (A.A) - 21.11.2011 - Pakistan hükümeti ile ülkedeki Taliban arasında barış için ön görüşmeler yapılıyor. Pakistan istihbaratının üst düzey yetkilileri, görüşmeye katılan heyette eski sivil ve emekli askeri yetkililerle aşiret liderlerinin bulunduğunu belirtti. Pakistan'daki Taliban lideri Hakimullah Mesud'a yakın bir Taliban komutanı da görüşmelerin altı aydır sürdüğünü söyledi. Pakistan Talibanı'nın barış koşullarının başında, ordunun Güney Veziristan'daki aşiret bölgesinden çekilmesinin geldiği bildirildi. Müzakere edilen diğer konununsa tutuklu değişimi olduğu kaydedildi. Pakistan ordusu, Taliban'a karşı Güney Veziristan'da 2009 yılından bu yana operasyonlar düzenliyor.