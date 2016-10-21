Pakistan, Hint televizyon ve radyo yayınlarını yasakladı

Pakistan, Hindistan ile ilişkilerin gerilmesinin ardından Hint televizyon ve radyo yayınlarını yasakladı, yaptırımları delmeye çalışacak kanalları ise kapatmakla tehdit etti.

Yasak, Pakistan'daki kablolu yayın operatörleri ve izleyicilerden tepki aldı. Ülkede Hint pembe dizileri ve Bollywood filmleri oldukça ilgi topluyor.

Pakistan bu kararı, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından aldı.

Komşu ülkeler arasındaki ilişki, Temmuz ayında Hindistan'ın Keşmir'deki protestoları şiddetle bastırmasının ardından yeniden kötüleşti.

İki ülke arasındaki gerilim, Eylül ayında militanların Keşmir'deki bir ordu üssüne saldırarak 18 Hint askerini öldürmesinin ardından daha da tırmandı.

Bu saldırı, Hindistan ve Pakistan arasında tartışmaya neden olan Keşmir bölgesinde son yıllarda görülen en kanlı saldırıydı.

Hindistan Pakistan'ı, Keşmir'in ülkeden ayrılmasını isteyen isyancıları eğitmek ve silahlandırmakla suçluyor. Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Keşmir'deki saldırı Hindistan'da büyük tepki toplamıştı. Saldırının ardından ülkede, Pakistanlı oyuncuların Bollywood film endüstrisinde çalışmasının yasaklanması yönünde çağrılar olmuştu.

Saldırı sonrasında iki ülke karşılıklı olarak birbirinin medya yayınlarını sınırlandırmıştı. Pakistan sineması da Bollywood filmlerini yasaklamıştı.

30 yaşındaki Rubina Jan Muhammed, "Hint dizilerini izlemekten başka ne eğlencemiz var? Burada erkekler iş gereği dışında evden çıkmamızı istemiyorlar" diyerek karara tepki gösterdi.

Müslüman çoğunluğun yaşadığı Keşmir bölgesinin kimin kontrolünde olacağı konusu ikisi de nükleer güç olan Hindistan ve Pakistan arasında on yıllardır sorun teşkil ediyor.

Mesele, ülkeler arasında bugüne kadar iki savaşa neden oldu.