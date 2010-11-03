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Dünya

PAKİSTAN HAVALİMANLARINDA YÜKSEK TERÖR ALARMI İSLAMABAD (A.A)

03 Kasım 2010 13:44

-PAKİSTAN HAVALİMANLARINDA YÜKSEK TERÖR ALARMI İSLAMABAD (A.A) - 03.11.2010 - Pakistan'da, ülkedeki uluslararası uçuşlara açık bütün havalimanlarında ''yüksek terör alarmı'' verildiği bildirildi. Yerel Dawn News televizyonu, üst düzey bir güvenlik yetkilisine dayanarak yayımladığı haberde, ülkedeki uluslararası havalimanlarında yüksek terör alarmı verildiğini, havalimanlarına giriş yapan kişiler ile kargo paketi ve kolilerin bugünden sonra daha sıkı aranacağı, şüpheli kişi ve araçların hava limanına alınmayacağı belirtildi. Dawn News'e konuşan bir sivil havacılık yetkilisi de ülke genelindeki tüm havalimanlarında zaten sıkı olan kontrolün bundan sonra daha da yoğunlaşacağını, güvenlik tedbirlerini arttırırken yolculara fazla sıkıntı yaşatmamaya özen göstereceklerini söyledi. Pakistan'da, güvenlik güçlerinin söz konusu kararında, hafta sonunda Yemen'den ABD'ye gönderilen patlayıcı madde içeren paketlerin ele geçirilmesinin neden olduğu ifade ediliyor.

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