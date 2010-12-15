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Dünya

PAKİSTAN GAZETECİLER İÇİN EN TEHLİKELİ ÜLKE İSLAMABAD (A.A)

15 Aralık 2010 21:55

-PAKİSTAN GAZETECİLER İÇİN EN TEHLİKELİ ÜLKE İSLAMABAD (A.A) -  15.12.2010 - Gazetecileri Koruma Komitesi, Pakistan'ın 2010'da gazeteciler için en tehlikeli ülke olduğunu bildirdi. Merkezi New York'ta bulunan Komite'nin raporunda, bu yıl 8'i Pakistan'da tüm dünyada 42 gazetecinin öldürüldüğü belirtildi. Raporda bu rakamın geçen yıl 72 olduğu hatırlatıldı, ancak 42 sayısının bile "kabul edilemez olduğu ve gazetecilerin karşılaştığı yaygın şiddeti yansıttığı" vurgulandı.  Komite, Pakistan'da ölen gazetecilerden 6'sının intihar saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi. Raporda, 4 gazetecinin öldüğü Irak'ın, ikinci tehlikeli ülke olduğu kaydedildi.

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