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Dünya

Pakistan, Donald Trump'ın "terörist örgütlere sığınacak liman" iddialarını reddetti

"Dünyada hiçbir ülke, terörizm tehdidiyle Pakistan kadar uğraşmamıştır"

25 Ağustos 2017 02:25

Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu, Başbakan Şahid Hakan Abbasi'nin başkanlığında toplandı.
Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, ABD'nin Pakistan'ı "günah keçisi" yaptığı fakat bunun Afganistan’ın istikrarına fayda sağlamayacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan için, ülkenin "terörist örgütlere sığınacak liman" ifadesinde bulunmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Afganistan savaşının Pakistan'dan yürütülemeyeceği ifade edilen açıklamada, ABD'nin, Pakistan'da terörün artmasından sorumlu olanlar dahil Afganistan'da teröristlerin barındığı sığınakları yok etmesi gerektiği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Dünyada hiçbir ülke, terörizm tehdidiyle Pakistan kadar uğraşmamıştır. Dünyada hiçbir ülke, sıklıkla sınırları dışından gelen terörizm belasından Pakistan kadar çok çekmemiştir." ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, "ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin", Pakistan'ın küresel terörizmle mücadelede yaptığı büyük fedakarlıkları göz ardı etmesinin hayal kırıklığı yarattığı belirtilmişti.

Açıklamada, Trump'ın Pakistan'ın "terörist örgütlere sığınacak liman" sağladığına dair değerlendirmesine atfen de ABD'nin gerçeği yansıtmayan bu anlatımdan vazgeçmesi istenmişti.

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