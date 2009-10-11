Pakistan devleti otoritesi, tehlike altında

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan ordu karargahına dün düzenlenen saldırıyı ülkede devlet otoritesine yönelik tehdidin giderek artmakta olduğunu gösteren bir başka kanıt olarak niteledi.



Londra'da bir açıklama yapan Clinton ama saldırıya karşın Washington yönetiminin ''Pakistan'ın nükleer santrallerini kontrol edebileceğine inandığını'' söyledi.



Cumartesi günü başlayan saldırı daha sonra kuşatmaya dönüşmüş, saatler sonra militanların aldıkları rehinelerin kurtarılmasıyla da sona ermişti.



Ordu yetkilileri, Afganistan sınırı boyunca uzanan Güney Veziristan eyaletindeki ordu karargahını hedef alan saldırı ardından düzenlenen operasyonda 40'tan fazla rehinenin kurtarıldığını söylüyor.



Yetkililer, karargah baskını ve daha sonra düzenlenen operasyonda, 6'sı asker, 2'si komando, 8'i militan, 3'ü rehine olmak üzere 19 kişinin öldüğünü, bazı saldırganların da sağ yakalandığını açıkladı.



Gözlemciler, saldırının Pakistan yönetimi için mahcubiyet kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.



ABD Dışişleri Bakanı Clinton ise, ''radikal eylemcilerin devlet otoritesini giderek daha tehdit edici bir şekilde hedef aldıklarını ortaya koyan bir saldırı yaşandı dün. Ama devletin kontrolünü ele geçireceklerine ilişkin herhangi bir kanıt yok'' dedi.



Clinton ayrıca, ''Pakistan hükümeti ve ordusunun ülkenin nükleer silahlarını kontrol edebildiklerine inanıyoruz'' diye konuştu.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband de, Pakistan'ın ''ölümcül bir tehdit''le karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.



Ancak Amerikalı mevkidaşı gibi Miliband de, ''Pakistan'ın nükleer silahlarını teröristlerin eline geçeceği yönünde bir risk bulunmadığını'' söyledi.