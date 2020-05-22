Pakistan'da yolcu uçağı düştü | Ölü sayısı 97'ye yükseldi

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Uçakta bulunan sadece iki kişinin kazadan kurtulduğu, 97 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık yetkilisi, hayatını kaybedenlerin yolculardan mı yoksa bölgede yaşayanlardan mı olduğu konusunda emin olamadıklarını ifade etti.

Uçağın Karaçi Havalimanı'na yaklaşmak üzere olduğu sırada, Model Colony adındaki yerleşim yerine düştüğü belirtildi. Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 model uçakta 91 yolcu ve 8 kabin ekibi bulunduğu belirtildi.

Sosyal medyada kazaya dair paylaşılan görüntüler, uçağın bir yerleşim bölgesine düştüğünü gösterdi.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Sözcüsü Abdullah Hafeez, "Şu anda bir şey söylemek için erken. Dualarım ailelerle birlikte. Şeffaf bir şekilde bilgi paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sivil havacılık kaynaklarının 24 News'a yaptığı açıklamada uçağın kaptan pilotunun düşme öncesi teknik hata bildirdiği, kısa süre içinda uçağın radardan kaybolduğu belirtildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler’den (ISPR) yapılan açıklamada, Ordu Hızlı Tepki Gücü’nün kaza noktasına gönderildiği ve kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Karaçi'deki hastanelerde acil durum ilan edildi

Pakistan Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kaza sonrası Karaçi kentindeki tüm hastanelerde acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Pilot: Geri dönüyoruz, motorları kaybettik

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) CEO’su Arshad Malik, yaptığı açıklamada Havacılık Bakanlığının kaza ile ilgili soruşturma yürüteceğini aktarırken, hükümet ve Ulusal Afet Yönetimi ile diyalog halinde olduklarını açıkladı. Malik, "Kaza yerindeki çalışmaları tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacımız var. Uçak teknik olarak sağlamdı. Havacılık Bakanlığı olay ile ilgili soruşturmayı yönetecek. Soruşturma raporunun en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz fakat ne zaman tamamlanacağı hakkında bir bilgimiz yok. Soruşturmaya hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



İHA'da yer alan habere göre uçağın pilotu kazadan önce yardım çağrısı yaparak, kuleye iki motorda da güç kaybı olduğunu bildirmiş, "Geri dönüyoruz, motorları kaybettik" ifadelerini kullanmış.