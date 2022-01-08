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Dünya

Pakistan'da yoğun kar yağışı nedeniyle arabasında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetti

08 Ocak 2022 12:35

T24 Dış Haberler

Pakistan'ın kuzeyinde 21 kişi yoğun kar yağışı nedeniyle arabalarında mahsur kaldıktan sonra hayatlarını kaybetti.

BBC'nin aktardığına göre Pakistan ordusu, yüksek rakımlı Murree kasabası yakınlarında hala mahsur durumda bulunan insanları kurtarmak için yol temizleme çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakan Şeyh Raşid, bin kadar aracın kar fırtınası nedeniyle yollarda mahsur kaldığını ifade etti. 

Başkent İslamabad yakınlarında bulunan bir kayak merkezi olan Murree'ye son günlerde birçok turist gitmişti.

AFP'nin aktardığına göre son günlerde Murree'ye yoğun kar yağışını görmek için 100 bin kadar araba gitti. Bu yollarda ciddi trafiğe sebep oldu.

Bölge, "felaket alanı" ilan edildi.

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