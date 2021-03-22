Pakistan'da trans bireyler için medrese açıldı

Müslüman çoğunluklu Pakistan'da trans bireyler için bir medrese açıldı. LGBTİ+'nin ayrımcılıkla karşılaştığı Pakistan'da trans bireyler için açılan medresenin önemli bir "kilometre taşı olabileceği" düşünülüyor.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Pakistan'ın ilk translar için medresesinde Kuran dersleri veren Rani Khan, okulun hükûmetten yardım almadığını ancak bazı hükûmet yetkililerin, yardım sözü verdiğini söyledi.

Khan, "Pakistan'da çok sayıda aile trans bireyleri kabul etmiyor, evden atıyor. Bir zamanlar ben de onlardan biriydim" dedi. 17 yaşında bir trans gruba dahil olduğunu ve onlarla düğünlerde dans ettiğini söyleyen Khan daha sonra dinle ilgilenmeye başladığını anlattı. Evde Kuran çalıştığını ve dini eğitim aldığını söyleyen Khan, ekim ayında yalnızca trans bireylere dini eğitim veren medreseyi açtı.

Medresenin Pakistan'da dışlanan trans bireylerin toplumda yer almaları için bir fırsat olduğu düşünülüyor.

Bangladeş'in başkenti Dhaka'da da trans bireyler için bir medrese açılmıştı. Pakistan'ın Karachi şehrinde ise geçen yıl bir Hristiyan trans grup kendi kiliselerini kurmuştu.