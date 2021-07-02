Pakistan'da mahkeme TikTok'un askıya alınması kararını sona erdirdi

Pakistan'da 28 Haziran'da Çinli sosyal medya uygulaması TikTok'un "ahlaksız ve müstehcen içerikler" sebebiyle 8 Temmuz'a kadar askıya alınmasına hükmeden mahkeme, söz konusu kararını sona erdirdi.

Yerel basındaki haberlere göre; Sindh Yüksek Mahkemesinin kararına itiraz eden Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA), son duruşmada kendilerinin dinlenmediğini savunarak, mahkemenin şikayetçi tarafı dinlediğini ve TikTok'un askıya alınmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin de alındığını belirtti.

PTA, itirazında mahkeme kararının gözden geçirilmesini ve TikTok'a erişimin engellenmesine dair kararın kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme ise PTA'ya 5 Temmuz'a kadar TikTok ile ilgili şikayetlere dair bir karara varmasını emrederek, 28 Haziran'da ahlaksız ve müstehcen içerikler sebebiyle sosyal medya uygulaması hakkında verdiği "askıya alınma" kararını sona erdirdi.

Bir sonraki duruşmanın 5 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

Öte yandan, mahkemenin kararını geri çekmesi, dün, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin'in TikTok'un yasaklanmasına yönelttiği eleştirilerinin ardından geldi.

Son 12 ayda 3 yasak

Pakistan'da son 12 ayda TikTok'a 3 kez yasak getirildi.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart'ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti.

Mahkeme 1 Nisan'da TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

28 Haziran'da ise Sindh Yüksek Mahkemesinde, TikTok'un yaydığı "ahlaksız ve müstehcen" içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlının söz konusu sosyal medya uygulamasına karşı açtığı davanın duruşması görüşülmüştü.

Mahkemenin kararında, 8 Temmuz'daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok'un askıya alınmasına hükmedilmişti. (AA)