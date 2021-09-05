Pakistan'da intihar saldırısı: 4 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 4 asker hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Saldırının Pakistan Taliban'ı tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yerel basındaki haberlere göre Belucistan Terörle Mücadele Departmanı, Ketta şehrinde askeri güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Bazı yerel medya organlarında saldırıyı terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üstlendiği iddia edildi. Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada da saldırı gerekçesiyle TTP'yi kınadı.

Saldırı, Pakistan Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in, Taliban liderleriyle görüşmek üzere Kabil'i ziyaret ettiği sırada gerçekleşti.