Pakistan'da iki trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi

Pakistan'ın Sindh eyaletinde dün iki trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi.

AFP'nin aktardığı habere göre, tren kazasının ardından arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 63 oldu. Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.

Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılacağını belirtti.