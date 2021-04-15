Pakistan'da Fransa karşıtı protestolar sürerken Fransa, vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı yaptı

T24 Dış Haberler

Pakistan'da Fransa karşıtı şiddetli eylemler sürerken Fransa, ülkedeki tüm vatandaşlarına geçici olarak Pakistan'dan çıkma çağrısı yaptı.

AFP'nin haberine göre Fransa'nın Pakistan Büyükelçiliği, ülkedeki vatandaşlarına ''Fransız çıkarlarına yönelik çok ciddi tehditler olduğunu'' belirten bir e-posta gönderdi.

E-postada Fransız vatandaşları ve şirketlerine geçici olarak ülkeden ayrılmaları tavsiye edildi.

Pakistan'daki protestolar, bir Fransız dergisi Hz. Muhammed'i resmeden karikatürleri tekrar yayınladıktan ve Fransa Lideri Emmanuel Macron yayını savunduktan sonra başladı.

Bu hafta aşırı dinci bir parti liderinin gözaltına alınmasının ardından protestolar şiddetlendi ve iki polis memuru hayatını kaybetti.