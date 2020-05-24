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Dünya

Pakistan'da düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden 97 kişi için tören düzenlendi

Cenaze törenine Covid-19 salgını nedeniyle az kişi katıldı

24 Mayıs 2020 07:11

Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşen uçakta hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan’da Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, teknik bir arızadan dolayı Karaçi’de evlerin üzerine düştü. Kazada 97 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Karaçi’de cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeni ile az sayıda insanın katıldığı törende cenaze namazında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

 

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