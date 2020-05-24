Pakistan'da düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden 97 kişi için tören düzenlendi

Pakistan’da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşen uçakta hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan’da Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, teknik bir arızadan dolayı Karaçi’de evlerin üzerine düştü. Kazada 97 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise sağ kurtuldu.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Karaçi’de cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeni ile az sayıda insanın katıldığı törende cenaze namazında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.