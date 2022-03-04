Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 56 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camide bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda en az 56 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AFP'nin aktardığı habere göre, patlamada en az 56 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu biliniyor.

Peşaver Polis Şefi Muhammed Ejaz Khan, saldırının iki silahlı saldırganın caminin dışında polise ateş açmasıyla başladığını söyledi. Çıkan çatışmada 1 saldırgan ile 1 polis memurunun hayatını kaybettiği, 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Daha sonra camiye giren diğer saldırganın üzerindeki bombayı patlattığı kaydedildi. Kurtarma ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, 10 yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis bölgeyi kordon altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görgü tanıkları, patlama sırasında camide en az 150 kişinin bulunduğunu söyledi.