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Dünya

Pakistan, Çin'in ABD uçağını incelemesine izin verdi

Pakistan, Çin ordusuna mensup mühendislerin, el Kaide lideri Usame bin Ladin operasyonunda kullanılan ancak düştüğü için olay yerinde bırakılan ABD'nin gizli helikopterini incelemelerine izin

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Pakistan, Çin ordusuna mensup mühendislerin, el Kaide lideri Usame bin Ladin operasyonunda kullanılan ancak düştüğü için olay yerinde bırakılan ABD'nin gizli helikopterini incelemelerine izin verdi.


FT'nin elde ettiği bu bilgi, bin Ladin operasyonundan bu yana araları açık olan Pakistan ile ABD arasındaki tansiyonu yükseltecek bir gelişme olarak gösteriliyor. Pakistan, ABD'nin Afganistan'daki operasyonu açısından kilit rol oynayan ülkeler arasında yer alıyor.

 
FT'ye konuşan bir istihbarat yetkilisi, “ABD'nin eline, Pakistan'ın ve özellikle de ISI'nin (Pakistan istihbarat servisi) Abottabad'da düşen helikoptere Çin ordusunun erişimine izin verdiği bilgisi ulaştı” dedi

 
Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Çinli mühendisler, helikopterin enkazını inceleyerek, fotoğraflarını çekti ve ayrıca helikopterin ABD özel timinin Pakistan'a gizlice girmesini sağlayan özel kaplamasından örnekler aldı.


Başkan Barack Obama'ya ulusal güvenlik konseyinin bu olayı ele aldığı ve uygun bir şekilde nasıl tepki verilmesini tartıştıkları belirtildi.


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