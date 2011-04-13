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Dünya

PAKİSTAN: CIA OPERASYONLARI AZALTSIN İSLAMABAD (A.A)

13 Nisan 2011 11:12

-PAKİSTAN: CIA OPERASYONLARI AZALTSIN İSLAMABAD (A.A) - 13.04.2011 - Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkedeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanlarının sayısını azaltmasını istedi.  Pakistan gazetelerinin Amerikan medyasına dayanarak yayımladığı habere göre, Pakistan, ABD'den Afganistan sınır hattındaki bölgelerde insansız uçaklarla yapılan saldırılara sınırlama getirilmesini talep etti. Hükümet yetkilileri ayrıca, Pakistan'da bulunan 300'den fazla CIA görevlisi ile özel güvenlik şirketi çalışanlarının da ülkeden ayrılmasını istedi. ABD ve Pakistan istihbarat yetkilileri dün, CIA'in merkezinde bir araya gelmişlerdi, konunun bu görüşmede gündeme getirildiği ifade ediliyor. ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Pakistan ile arasındaki ilişkiler, CIA ajanı Raymond Davis'in ocak ayında Lahor kentinde iki kişiyi öldürmesinin ardından kötüleşmişti. Davis olayı ve Afganistan sınırında artan hava saldırıları nedeniyle Pakistan kamuoyunda ABD karşıtı tepkiler artmıştı.

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