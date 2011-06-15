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Dünya

PAKİSTAN CIA MUHBİRLERİNİ YAKALADI WASHINGTON (A.A)

15 Haziran 2011 12:02

-PAKİSTAN CIA MUHBİRLERİNİ YAKALADI WASHINGTON (A.A) - 15.06.2011 - Amerikan New York Times gazetesi, CIA'in geçen ay düzenlediği Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyon için kullandığı 5 muhbirin, Pakistan askeri istihbaratı tarafından yakaladığını yazdı. Gazetenin Amerikan yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, CIA'in operasyonunu öncesinde istihbarat sağlayan muhbirlerden biri olan Pakistan ordusunda görev yapan binbaşı, Bin Ladin'in saklandığı yeri ziyaret edebilen araçların plakalarını kopyaladı. Haberde, Pakistan'da tutuklanan bu CIA muhbirlerinin akıbetinin ne olduğunun bilinmediği kaydedildi.            New York Times, CIA Başkanı Leon Panetta'nın da geçen hafta İslamabad ziyareti sırasında, Pakistan askeri ve istihbarat yetkilileriyle görüşmelerinde muhbirlerin tutuklanması konusunu gündeme getirdiğini yazdı. Gazeteye göre, bu muhbirlerin tutuklanması, Washington'da bazı kişiler tarafından, ABD ile Pakistan'ın aşırı unsurlarla mücadeledeki önceliklerinin ayrılığının bir başka işareti olarak gösteriliyor.          ABD'nin Pakistan'da 2 Mayısta düzenlediği operasyonu tamamlanıncaya kadar İslamabad'a bildirmemesi, Pakistan'ı iç ve dış kamuoyu önünde oldukça zor durumda bırakmıştı.   

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