T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Pakistan borsasının yüzde 40'ı satışta, Borsa İstanbul talipler arasında

IMF 2013'te aldığı 6.7 milyar dolar mali yardım kapsamında Pakistan'ın 70 kadar kamu şirketini özelleştirmesi gerekiyor

24 Mayıs 2016 14:36

Pakistan Borsası Başkanı Nadeem Naqvi, borsanın yüzde 40'ının satışı için çeşitli ülke borsalarıyla iletişime geçildiğini ve Borsa İstanbul'un ön niyet belirttiğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Pakistan borsası yüzde 40 payını 2016 sonuna kadar, en geç ise 2017 başlarında satmayı hedefliyor. Borsanın yüzde 20'sinin ise halka arz edilmesi planlanıyor. Naqvi, Renaissance Capital tarafından Londra'da düzenlenen bir konferansta pay satışı için Borsa İstanbul'un yanı sıra Londra, Shanghai ve Katar borsaları ile iletişime geçtiklerini, ancak şu ana kadar sadece Borsa İstanbul'un yanıt verdiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 2013'te aldığı 6.7 milyar dolar mali yardım kapsamında Pakistan'ın 70 kadar kamu şirketini özelleştirmesi gerekiyor.

ETİKETLER

PakistanPakistan Borsasıİstanbul BorsasıBorsa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24