Pakistan borsasının yüzde 40'ı satışta, Borsa İstanbul talipler arasında

Pakistan Borsası Başkanı Nadeem Naqvi, borsanın yüzde 40'ının satışı için çeşitli ülke borsalarıyla iletişime geçildiğini ve Borsa İstanbul'un ön niyet belirttiğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Pakistan borsası yüzde 40 payını 2016 sonuna kadar, en geç ise 2017 başlarında satmayı hedefliyor. Borsanın yüzde 20'sinin ise halka arz edilmesi planlanıyor. Naqvi, Renaissance Capital tarafından Londra'da düzenlenen bir konferansta pay satışı için Borsa İstanbul'un yanı sıra Londra, Shanghai ve Katar borsaları ile iletişime geçtiklerini, ancak şu ana kadar sadece Borsa İstanbul'un yanıt verdiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 2013'te aldığı 6.7 milyar dolar mali yardım kapsamında Pakistan'ın 70 kadar kamu şirketini özelleştirmesi gerekiyor.