-PAKİSTAN: BASKINI ÖNCEDEN BİLMİYORDUK İSLAMABAD (A.A) - 03.05.2011 - Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad'ın, Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü ABD baskınıyla ilgili önceden bilgilendirilmediğini, ancak operasyonda hedef alınan evle ilgili 2009 yılından bu yana CIA ile istihbarat paylaşımında bulunulduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, operasyonu düzenleyen ABD kuvvetlerinin "ne Pakistan içindeki bir üssü ya da tesisi kullandığı, ne de Pakistan ordusunun operasyonel ya da lojistik desteği olduğu" kaydedildi. İslamabad'ın Bin Ladin'in öldürülmesini terörle mücadelede önemli bir kilometre taşı olarak nitelediği belirtilen açıklamada, ancak operasyonun önceden bildirilmeden, izinsiz düzenlenmesinden Pakistan'ın "derine kaygı" duyduğu vurgulandı. -BECERİKSİZLİK ETTİK- Pakistan istihbarat servisi (ISI) yetkilisi, El Kaide lideri Usame bin Ladin hakkında istihbarat toplamakta beceriksizlik ettiklerini ve bu durumun kendileri için utanç verici olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, bin Ladin'in Abodabad'da Amerikan askerleri tarafından öldürüldüğü eve, 2003'te inşa edilirken El Kaide mensubu Ebu Farac El Libi olabileceği gerekçesiyle baskın yaptıklarını belirterek, o tarihten beri evin ilgi alanlarında olmadığını kaydetti. Son 10 yılda diğer birçok ülkenin toplamından fazla yüzlerce Taliban ve El Kaide mensubu yakaladıklarını belirten Pakistanlı istihbarat yetkilisi, ancak Pakistan Askeri Akademisi'ne birkaç yüz metre uzaktaki evle ilgili istihbarat yetersizliklerinin kendilerini beceriksiz kıldığını söyledi. Pakistanlı yetkili, Amerikan askerlerinin operasyonuyla ilgili yeni bilgiler de verdi. Baskın sırasında evde 17-18 kişinin bulunduğunu belirten yetkili, Amerikalıların tek bir kişiyi yanlarında götürdüklerini, onun da muhtemelen Bin Ladin'in oğlu olduğunu kaydetti. Saldırıdan Bin Ladin'in bir karısı ile bir kızı ile Bin Ladin'in olmayan sekiz veya dokuz çocuğun canlı kurtulduğunu kaydeden Pakistanlı istihbarat sorumlusu, herkesin ellerinin bağlandığını anlattı. Yetkili, hayatta kalan Yemenli eşin eve birkaç ay önce geldiğini belirterek, Bin Ladin'in 12 veya 13 yaşındaki kızının da babasının vurulduğunu gördüğünü söyledi. Amerikalıların kadınları ve çocukları muhtemelen götürmek istediklerini, ancak helikopterlerden biri bozulunca bundan vazgeçtiklerini söyleyen yetkili, CIA'den sonra kendilerinin de evde önemli miktarda yazılı ve elektronik belge ele geçirdiklerini anlattı. -CIA BAŞKANI: OPERASYONU TEHLİKEYE SOKMASINDAN ENDİŞE ETTİK- Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanı Leon Panetta, Amerikalı yetkililerin, El Kaide lideri Usama Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu Pakistan'ın tehlikeye sokmasından endişe ettiğini kaydetti. Panetta, Time dergisine verdiği demeçte, operasyondaki "hedefleri önceden uyarabileceği" kaygısı nedeniyle Pakistan'a önceden haber verilmediğini ifade etti. CIA başkanı, yardımcılarının, operasyonun düzenlendiği Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Abodabad kentinde, askeri akademi yakınındaki evde Bin Ladin'in bulunduğundan yüzde 60-80 emin olduklarını belirtti. Panetta, operasyonda ayrıca aralarında bilgisayarlar ve elektronik gereçlerin bulunduğu "etkileyici miktarda" malzeme ele geçirildiğini anlattı. -KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ: TERÖRLE MÜCADELEYİ KOLAYLAŞTIRABİLİR- Körfez İşbirliği Konseyi, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin terörle mücadeleyi kolaylaştırabileceğini bildirdi. Konsey ülkelerinin içişleri bakanları Abu Dabi'de yapılan toplantıdan sonra yayımladıkları bildiride, Bin Ladin'in öldürülmesinin terörle mücadele çabalarına katkıda bulunmasını umduklarını belirttiler. İçişleri bakanları, amaç ve kaynağı ne olursa olsun her türlü terör ve aşırılığı reddettiklerini yinelediler. -CAMERON: DÜNYAMIZ BİN LADİN'SİZ DAHA İYİ BİR YER- İngiltere Başbakanı David Cameron, "Dünyamız Bin Ladin'siz daha iyi bir yer" diyerek, ülkesini olası bir intikam saldırısına karşı uyardı. Cameron İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, Bin Ladin'i "şeytan kişilikli" diye niteleyerek, "Bin Ladin öldü ama El Kaide tehdidi hala mevcut. Dolayısıyla ihtiyatlı olmalıyız" diye konuştu. Bin Ladin'in Pakistan'da bulunduğu konusunda bu ülkenin yetkililerinin bilgisi olup olmadığının araştırılacağını ifade eden Cameron, "Pakistan terörle mücadele önemli bir ortağımız. Bin Ladin Pakistan'ın da düşmanıydı" dedi. İngiliz hükümeti, Bin Ladin'in öldürülmesinin Afganistan'daki siyasi süreci hızlandıracağı görüşünde. Cameron, bu konuyu Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile görüştüğünü ifade etti.