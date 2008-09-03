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Dünya

Pakistan Başbakanı'na suikast girişimi

Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'ye suikast teşebbüsünde bulunulduğu bildirildi.

03 Eylül 2008 03:00

Pakistan'da, Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin araç konvoyuna düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Başbakan Gilani'nin sözcüsü Zahid Beşir, zırhlı aracına iki kurşun isabet eden Başbakan'ın emniyette olduğunu söyledi. Saldırının, başkent İslamabad'daki havaalanına giden ana yolda meydana geldiği, yakınlardaki bir tepeden ateş açıldığı kaydedildi. Gilani, suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'nun lideri olduğu Pakistan Halk Partisi'nin önde gelenlerinden biri olarak tanınıyor. Butto, 27 Aralıkta düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, ölümünden sonra 18 Şubatta yapılan seçimleri kazanan partisi ise koalisyon hükümetinde yer
almıştı.

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