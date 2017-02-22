T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan Başbakanı Şerif yarın Türkiye'ye gelecek

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi beşinci toplantısı dolayısıyla yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

22 Şubat 2017 00:20

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Navaz Şerif, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı"na katılmak üzere yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şerif, Başbakan Binali Yıldırım'ın davetine icabetle, 22-24 Şubat tarihlerinde, "Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı" münasebetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'la yakın işbirliği en temel kurumsal yapılanmasını teşkil eden söz konusu toplantı münasebetiyle, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra güncel uluslararası gelişmeleri de kapsayan, geniş yelpazede görüş alışverişinde bulunulacak.

Öte yandan, ziyarette, iki ülke arasında mevcut ahdi çerçeveyi daha da güçlendirecek yeni işbirliği anlaşmaları imzalanacak.

ETİKETLER

pakistanşerif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24