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Ekonomi

Pakistan Başbakanı: Önce IMF dışı seçeneklere bakacağız

Istanbul, 8 Ekim (DHA) - Pakistan Başbakanı Imran Khan, Pakistan'ın ödemeler dengesi krizini aşmak için Uluslararası Para Fonu'na (IMF) gitmesinin gerekebileceğini, ancak önce dost ülkelerden fon arayışına gireceklerini söyledi

08 Ekim 2018 12:21

Istanbul, 8 Ekim (DHA) - Pakistan Başbakanı Imran Khan, Pakistan\'ın ödemeler dengesi krizini aşmak için Uluslararası Para Fonu\'na (IMF) gitmesinin gerekebileceğini, ancak önce dost ülkelerden fon arayışına gireceklerini söyledi.
Pakistan, IMF\'e gittiği takdirde bu son beş yıldaki ikinci mali yardım programı olacak. Pakistan\'ın döviz rezervleri Eylül\'de 627 milyon dolar azalarak 8.4 milyar dolara indi.
Başbakan Khan gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Ülke\'nin mali konularını düzeltmek için IMF\'den kredi isteyebiliriz. Ancak öncelikle diğer ülkelerden yardım almaya çalışacağız. Üç ülkeden, döviz rezervlerinin artırılması için Pakistan Merkez Bankası\'na mevduat yatırmalarını talep ettik\" diye konuştu. Khan, hangi ülkelerden ve ne kadar mevduat talep edildiği konusunda ise bilgi vermedi.
 

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