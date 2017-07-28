Pakistan Başbakanı Navaz Şerif görevden alındı

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif'in hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından görevden alınmasına hükmetti.

Evrensel'de yer alan habere göre panama belgelerinde Navaz Şerif'in çocuklarının offshore şirketler aracılığıyla Londra'daki gayrimenkullerini sakladığı iddia ediliyordu. Bu belgelerin ortaya çıkmasının ardından muhalefet, Şerif'in istifasını talep etmişti. Şerif ise çocuklarının herhangi bir yasa dışı ilişkisi olmadığını öne sürüyordu.

Şerif'in liderliğindeki sağcı Pakistan Müslüman Birliği 2013 genel seçimlerinde birinci olmuştu. 1990-1993, 1997-1999 arası Başbakanlık yapan Şerif, 2013'te yeniden bu göreve getirilmişti.