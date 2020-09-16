Pakistan Başbakanı Han: Tecavüzcüler hadım edilmeli

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Pakistan Başbakanı İmran Han, tecavüzcüler ve çocuk istismarcılarının kimyasallarla hadım edilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Hard Talk Pakistan programına konuk olan Han, cinsel saldırı suçu işleyenlere verilebilecek cezalar üzerine kabinesindeki bakanlarla bir toplantı düzenlediğini ifade etti.

Han, ''Tecavüzcüler kamuya açık bir ortamda asılmalı. Gerçek verileri de bilmiyoruz. Çünkü bazı insanlar saldırıya uğradığını utandığı veya korktuğu için söylemiyor'' dedi.

Suçluların kamuya açık alanda asılmasının uluslararası kamuoyunda kabul görmeyeceğini ve AB ile Pakistan arasındaki ticari ilişkileri kötü etkileyeceğini söyleyen Hani bakanlara tecavüzcülerin hadım edilmesini önerdiğini söyledi.

Han, ''Onlar kimyasallar veya ameliyat ile hadım edilebilir. Böylece gelecekte bir şey yapamazlar'' diye konuştu.