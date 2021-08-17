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Dünya

Pakistan Başbakanı Han: Taliban, Afganistan'da köleliğin zincirlerini kırdı

17 Ağustos 2021 14:36

T24 Dış Haberler

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kabil'de binlerce insan ülkeden kaçmak için havalimanının yolunu tutarken Taliban'ın Afganistan'da "köleliğin zincirlerini kırdığını" iddia etti.

Pakistan okullarında ortak müfredata geçişi "kutlayan" bir etkinlikte konuşan Han, "başkasının kültürüne uymanın kölelikten daha kötü olduğunu" söyledi. 

Han, "Kültürel köleliğin zincirlerini atmak daha zordur" dedi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından konuşan Han, "Şu anda Afganistan'da olan şey, köleliğin zincirlerinin kırılmasıdır" dedi.

 

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