Pakistan Başbakanı Han: Taliban, Afganistan'da köleliğin zincirlerini kırdı

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Kabil'de binlerce insan ülkeden kaçmak için havalimanının yolunu tutarken Taliban'ın Afganistan'da "köleliğin zincirlerini kırdığını" iddia etti.

Pakistan okullarında ortak müfredata geçişi "kutlayan" bir etkinlikte konuşan Han, "başkasının kültürüne uymanın kölelikten daha kötü olduğunu" söyledi.

Han, "Kültürel köleliğin zincirlerini atmak daha zordur" dedi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından konuşan Han, "Şu anda Afganistan'da olan şey, köleliğin zincirlerinin kırılmasıdır" dedi.