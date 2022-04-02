Pakistan Başbakanı, ABD'yi, muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında olmakla suçladı: Tehdit mektubu aldım

Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile iş birliği içinde planlandığını" ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir” dedi.

Rusya ziyareti vurgusu

Rusya’ya ziyaretlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Han, çünkü gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Han, ABD’li yetkililerin Büyükelçilerine bu şekilde konuşmaları ve "İmran Han giderse Pakistan’ı affederiz." ifadelerinin son derece kibirli bir tutum olduğunu kaydetti.

ABD’ye karşı diplomatik girişimde bulunduklarını belirten Han, hem ABD ile hem de Avrupa ile iyi ilişkileri olması gerektiğini ancak İslamabad'ın bağımsız dış politikasının önemli olduğunu kaydetti.

Han, Pakistan'ın ABD’nin Afganistan’da teröre karşı savaşına katılmakla hata yaptığını ve bu savaş sırasında 80 bin vatandaşın öldüğünü anımsatarak, "Biz savaşta değil barışta müttefiklik istiyoruz.” dedi.

"Kararım, yeni bir seçime gitmek"

Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han, "İfade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca” dedi.

Yarınki oylamaya ilişkin ise Han, "Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek” değerlendirmesinde bulundu.

Han, ordunun tarafsız kalmasına da saygı duyduğunu belirtti. (AA)