Pakistan, 'ahlaksız içerik' gerekçesiyle TikTok'a getirdiği yasağı kaldırdı

Pakistan, 9 Ekim tarihinde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği yasağı kaldırdı. Pakistan yetkilileri şirketin, ülkenin hukukuna uygun şekilde 'uygunsuz' bulunan içerikleri engelleyeceğine dair güvence verdiği açıklandı.
Pakistan Telekomünikasyon Ajansı'ndan (PTA) yapılan açıklamada, TikTok'a getirilen yasaklamanın, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından kaldırıldığı belirtildi.
Çinli bir şirkete ait olan TikTok Pakistan'da "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklanmıştı. Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan ikinci Asya ülkesi olmuştu.
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