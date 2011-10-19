-Pakistan, Afganistan sınırına asker yığıyor İSLAMABAD (A.A) - 19.10.2011 - Pakistan ordusu, Amerikan askerlerinin kuzeybatı sınırına asker konuşlandırması üzerine Afganistan sınırındaki Citral ve Dir bölgelerine asker yığmaya başladı. Pakistan Ordu Sözcüsü General Ahtar Abbas, sınır güvenliğini sağlamak ve Afganistan'dan gelmesi muhtemel terör saldırılarına karşılık vermek amacıyla kuzeybatı sınırındaki Citral ve Dir bölgelerinde asker konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı. Amerikan askerlerinin Pakistan sınırına konuşlanmasına karşılık olarak Pakistan'ın asker yığdığı sorusu üzerine, Abbas: ''Afganistan'dan gelen bütün tehditlere karşı sınır boyu güvenliğini arttırmayı amaçlıyoruz'' dedi. Pakistan Ordu Komutanı General Eşvak Kayhani, Parlamentonun savunma komitesinde bu sabah yaptığı konuşmada, ABD'nin Pakistan sınırına asker yığmasından duydukları rahatsızlığa değinerek, ABD'nin Pakistan topraklarında tek taraflı bir eyleme geçmeden önce ''10 kez düşünmesi gerektiğini'' ifade etmiş, Pakistan'ın Afganistan ya da Irak gibi olmadığını vurgulamıştı. Öte yandan güvenlik güçlerinin Afganistan sınırı yakınlarındaki Kurram'da düzenlediği operasyonda 6 militan öldürüldü.