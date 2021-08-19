Pakistan, Afganistan'dan geçişleri yavaşlattı

T24 Dış Haberler

Afganistan'ın sınır komşusu Pakistan'ın, Taliban'ın iki ülke arasındaki en yoğun sınır kapısı Torkham'ı ele geçirdikten sonra geçişleri durma noktasına gelecek kadar yavaşlattığı belirtildi.

BBC'nin aktardığına göre çatışmaların kendisine etki etmesinden çekinen Pakistan, Taliban ele geçirmeden önce kapadığı sınırı şimdi ticarete ve 'sınırlı geçişlere' açtı.

Normal şartlarda iki ülke arasında günlük 6 ila 7 bin insanın sınır geçtiği belirtilirken, bugünlerde sayının 50'nin altına düştüğü ifade edildi.

İnsanların Afganistan'dan Pakistan'a geçme sürecinin de ciddi anlamda uzadığı ifade edildi. Pakistanlı yetkililer, sivil kılığında Taliban mensuplarının ülkeye girmemesi için incelemeleri yoğunlaştırdıklarını ifade ettiler.

Taliban, sınırı sadece geçerli belgeleri olanların geçmesine izin veriyor.