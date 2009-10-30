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Dünya

Pakistan 7 militanın öldürüldüğünü açıkladı

30 Ekim 2009 10:00

Pakistan ordusu 7 Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Güney Veziristan'da çıkan çatışmalarda 7 militanın öldürüldüğü, 5'inin yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Pakistan ordusu 16 Ekimden bu yana Güney Veziristan'da Taliban militanlarına karşı havadan ve karadan saldırılar düzenliyor. Son operasyonlarda 200'den fazla militanın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Operasyonların düzenlendiği bölgelerde gözlemci ve gazetecilerin bulunmaması nedeniyle Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.


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