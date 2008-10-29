Pakistan 6.5'le sarsıldı

Polis, yerel saatle sabaha karşı meydana gelen ve toprak kaymasına da neden olan depremde ölenlerin çoğunun Ketta kentinin yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Ziarat bölgesinde olduğunu belirtti.Amerikan Jeofizik Enstitüsü, depremin merkez üssünün Pakistan'ın Ketta kentinin yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusu ile Afganistan'ın Kandahar kentinin yaklaşık 185 kilometre güneydoğusunda yerin 10 kilometre altında olduğunu kaydetti. Pakistan Meteoroloji Dairesi de depremin 6,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.Kurtarma ekiplerinin uzak köylere ulaşmasıyla depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini belirten yetkililer, depremde yüzlerce kişinin yaralandığını, 15 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi.Belucistan eyaletinde, sabaha karşı meydana gelen şiddetli depremden yaklaşık 12 saat sonra 6,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.ABD jeolojik araştırmalar kurumu USGS'nin internet sitesinde, yeni depremin Belucistan'ın başkenti Ketta'nın 58 kilometre kuzeydoğusunda ve yerel saatle 17.32'de (TSİ 13.32) meydana geldiği belirtildi.Şiddetli ikinci sarsıntıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İlk depremin ardından 20 civarında artçı şok meydana geldiği kaydediliyor.Ekim 2005'te Pakistan'ın kuzeydoğusu ile Keşmir'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 74 bin kişi ölmüş, 3.5 milyon kişi yerlerinden olmuştu. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada Pakistan'a bir ekip gönderildiği belirtildi. Dünyadan da ülkeye destek yağıyor.