Pakistan 15 milyar dolarlık kredi için IMF ile görüştü

Pakistan, ekonomisini istikrara kavuşturmak ve ödemeler dengesindeki krizden kaçınmak için 10-15 milyar dolar tutarında paket konusunda IMF ve diğer kurumlarla gayrı resmi görüşmeler yürütüyor.



Financial Times gazetesinin haberine göre, Pakistan için düşünülen paketin yarısından biraz fazlası IMF kredisi ve kalanı Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bazı ülkelerden sağlanacak.



Pakistan'ın Çin'den de kredi desteği arayışında olduğu belirtilen haberde, desteğin ölçeğinin, "teröre karşı savaşta" önemli bir ülke olarak görülen ve küresel finansal krizin istikrarsızlığa itme riskiyle karşı karşıya bulunan Pakistan konusunda uluslararası endişeleri yansıttığı kaydedildi.



Pakistan hükümetinden üst düzey bir yetkili, IMF kredisinin, döviz rezervlerinin düşmesiyle sarsılan yatırımcı güvenine destek amacıyla gelecek iki yılda harcanacağını ifade etti.



Wall Street Journal'ın haberine göre de Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili, hükümetin, borçlarını ödeyememe durumuna gelmemek için 4 milyar dolar kredi aradığını söyledi. Yetkili, bir seferde 1,5 milyar dolar ve kalanı ise 500'er milyon dolarlık 5 eşit taksitte almayı umduklarını belirtti.



Pakistan Planlama Komisyonunda görev yapmış eski IMF ekonomisti Meekal Ahmed, Pakistan hükümetinin kararsız tutumuna sor vermesi ve ekonomik paketini sunması gerektiğini bildirdi.



IMF'nin Pakistan'dan muhtemelen sıkı önlemler isteyeceğini ifade eden Ahmed, bunların "kalkınma harcamalarının, mevcut harcamaların ve savunma harcamalarının kesilmesi" olacağını dile getirdi.



Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin, savunma harcamaları bütçede önemli yer tuttuğu için ülkenin güçlü ordusunun fedakarlık yapmama konusunda göstereceği direnişi kırması gerektiğini vurgulayan Ahmed, ekonomistlerin ayrıca tarım ve hizmet sektörünün vergilendirilmesini önerdiklerini bildirdi.



Pakistan'da büyük toprak sahipleri IMF ve başka yerlerden gelen baskıya rağmen, tarımın vergilendirilmesine direniyor.



IMF ve Pakistan arasındaki görüşmeler, Pakistan'da Taliban ve El Kaide'nin güvenlik tehdidi yaratması nedeniyle Körfez bölgesinde yürütülüyor.



Geçen ay başkent İslamabad'da 55 kişinin öldüğü Marriott oteldeki saldırı yüzünden bir IMF heyeti ülkeyi terk etmişti.



Pakistan'da yedi aylık sivil hükümet, ekonomiyi kurtarmak amacıyla dost ülkeleri ve diğer uluslararası kredi kuruluşlarını desteğe ikna etmek için IMF'nin ekonomik stratejilerine onay vermesini sağlamaya çalışıyor.



Enflasyonu yüzde 25'i bulan, bütçe açığı sürdürülemez durumda olan ve hükümetin merkez bankasından borçlanması nedeniyle bankacılık sisteminde likidite sıkışıklığı sıkıntısı çeken Pakistan'da, merkez bankasının sadece altı haftalık ithalatı karşılayacak döviz rezervi bulunuyor.



Uzmanlar, 30 Haziran 2009'da sona erecek mali yılda ödemeler dengesinde toplam bütçe açığı 7 milyar dolar olarak tahmin edilmesine rağmen, ülkenin ekonomiyi istikrara kavuşturması için acilen 3-4 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylüyor.

