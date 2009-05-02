Pakistan - Afganistan sınırında çatışma: 15 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında Afganistan sınırında, direnişçilerin bir güvenlik noktasına saldırması sonucu çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğü, 2 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.



Hükümet yetkilisi Syed Ahmed Can, Mohmand aşiret yöresinde düzenlenen saldırı üzerine çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü, 2 askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Çatışmada 3 askerin de yaralandığı belirtildi.



Pakistanlı generaller, yıl başında Mohmand ve komşu Bajur bölgelerinde Taliban'a ait mevkileri ortadan kaldırdıklarını söylemişlerdi.



