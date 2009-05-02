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Dünya

Pakistan - Afganistan sınırında çatışma: 15 ölü

02 Mayıs 2009 11:37

Pakistan'ın kuzeybatısında Afganistan sınırında, direnişçilerin bir güvenlik noktasına saldırması sonucu çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğü, 2 askerin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hükümet yetkilisi Syed Ahmed Can, Mohmand aşiret yöresinde düzenlenen saldırı üzerine çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü, 2 askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Çatışmada 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Pakistanlı generaller, yıl başında Mohmand ve komşu Bajur bölgelerinde Taliban'a ait mevkileri ortadan kaldırdıklarını söylemişlerdi.

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