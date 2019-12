Paket ne getiriyor?

T24

Kadına pozitif ayrımcılık: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olacak. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olacak. Bu maksatla alınacak önlemler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacak. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vezife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak önlemler eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacak.Anayasanın “eşitlik” başlıklı 2. maddesine, “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamaz” hükmü eklenecek. Bu ifadenin, türbanla ilgili atılacak adımlara zemin oluşturacağı iddia ediliyor.Bireysel verilerin korunması: Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olacak. Kişisel veriler, ancak yasada öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecek. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller yasayla düzenlenecek.Yurtdışına çıkış yasağı: Vatadaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu önlemleri alacak.Memurlara toplu sözleşme hakkı: Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurabilecek. Ancak Uzlaştırma Kurul kararları kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak.Çalışanlar, aynı anda birden fazla sendikaya üye olabilecek. Greve katılan işçilerin ve sendikanın işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılabilecek.Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahip olacak. TBMM Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyecek. Kamu başdenetçisi, TBMM tarafından gizli oyla 4 yıl için seçilecek.Parti kapatmada vekillik düşmeyecek: Partilerin kapatılmasına neden olan milletvekillerinin vekilliği düşmeyecek.: YAŞ’ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.Memurlara verilen uyarma ve kınama cezaları da yargı denetimine tabi tutulacak.Adalet hizmetleri ile savcıların idari görevleri Adalet Bakanlığı müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetciler tarafından yapılacak. Araştırma inceleme ve soruşturam işlemlerini sadece adalet müfettişleri yapabilecek.Askeri mahkemeler, asker kişilerin sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askeri suçlara ait davalara bakacak. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde sivil mahkemelerde görülecek.Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. TBMM, iki üyeyi Sayıştay’dan, bir üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri 3’er aday arasından gizli oylamayla seçecek. Cumhurbaşkanı ise 14 üye seçecek. Cumhurbaşkanı üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, birer üyeyi Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, üç üyeyi YÖK’ün belirleyeceği öğretim üyelerinden, dört üyeyi avukatlar ve Anayasa Mahkemesi raportörlerinden seçecek.Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilecek. Herkes, AİHS kapsamındaki anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla anayasa Mahkemesine başvurabilecek. Bireysel başvurularında duruşma yapılmasına karar verilebilecek.Yüce divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek.Komutanlar da Yüce Divan’da yargılanacak: Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanabilecek.Anayasa mahkemesi 2 bölüm ve Genel Kurul halinde çalışacak. Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurul’ca bakılacak. Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tam sayısının ücte iki oy çokluğu şart olacak.Askeri Yargıtay ve askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kuruluşu, işleyişi yargılama usulleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenecek.7 üyeli Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asıl 12 yedek üyeden oluşacak. Üç daire halinde çalışacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olacak. Adalet Müsteşarı Kurulu’un tabi üyesi olacak. Kurul’un 4 asıl üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. 3 üyesi Yargıtay, 2 üyesi Danıştay, 1 üyesi Adalet Akademisi, 7 üyesi adli yargı hâkim ve savcılarınca, 3 üyesi idari yargı hakim ve savcıları tarafından 4 yıllığına seçilecek. HSYK’nın meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargıya başvurulamayacak. Böylece daha önce yargı yoluna gidemeyen Van Savcısı Ferhat Sarıkaya gibi meslekten atılanlar yargıya başvurabilecek. HSYK 30 gün içinde yeniden yapılandırılacak.Ekonomik ve Sosyal Konsey, anayasal kurum haline gelecek.Mevcut anayasının 12 Eylül askeri darbesini yapanlara yargı yolunu kapatan Geçici 15 maddesi yürürlükten kaldırılacak.Anayasa Mahkemesi’nin mevcut yedek üyeleri kanun yürürlüğe girdiği tarihte asıl üye olacak. Kanun yürürlüğe girdiği tarihte üye olanlar yaş haddine(65) kadar görevlerine devam edecek.Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde HSYK üyeleri seçilecek. Mevcut üyeler sürelerinin sonuna kadar kalacak.Yargı yetkisi, yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacak. Bu hükümleDanıştay’ın yerindelik denetimi yaparak bazı özelleştirme ihalelerini iptal etmesinin önüne geçiliyor.