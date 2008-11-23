Paket KOBİ’leri güldürecek

Krizin etkilerini azaltmayı amaçlayan ekonomik paketle birlikte KOBİ'ler için Eximbank ve KOSGEB gibi yerel kaynakların yanı sıra, Avrupa'dan uzun vadeli kredi sağlanacak.



Krizin etkilerini azaltmayı amaçlayan ekonomik tedbir paketi, en fazla mali desteği küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) sağlayacak.



Eximbank ve KOSGEB gibi yerel kaynakların yanı sıra, Avrupa'dan çeşitli finans kuruluşlarının kaynakları da KOBİ'lere tahsis edilecek. Bu kapsamda KOBİ'ler, 2009'da Eximbank'tan 1 milyar dolar, KOSGEB'den 1,5 milyar YTL, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 250 milyon euro, Alman Kalkınma Bankası'ndan 100 milyon euro, Avrupa Yatırım Bankası'ndan 2.2 milyar euro, Dünya Bankası'ndan da 150 milyon dolar tutarında uygun koşullu finansman sağlayacak.

İşsizlik Fonu da KOBİ'ler üzerindeki vergi yükünü en azından kriz bitene kadar hafifletmeye yardımcı olacak. Hükümet ilk etapta fon kaynağından 2.5 milyar YTL'yi bu amaçla kullanacak. Fonda bugüne kadar toplam 36 milyar 711 milyon YTL birikti.



Ekonomik tedbir paketi borçlanma kanallarının açılması ve varlık barışı gibi yöntemleri de içeriyor. Pazartesi günü son şekli verilecek olan ekonomik tedbir paketine göre;

- Sukuki İcara Yasası'nın çıkmasıyla ilk etapta 1 milyar dolarlık Körfez Tahvili çıkartılacak. Gerektiğinde bu rakam 10 milyar dolara kadar çıkarılacak.

- Bankada bulunan mevduata verilen garanti iki katına çıkartılarak, 100 bin YTL'ye kadar olan mevduatlar garanti kapsamına alınacak.

- 2B Hazine arazilerinin satışından 15-20 milyar dolar kaynak bekleniyor.

- Varlık barışıyla yurtdışındaki Türklere ait 40 milyar dolar olduğu tahmin edilen paranın bir kısmının yurda gelmesi bekleniyor.

- Merkez Bankası'nın daralan kredi piyasasına 15 milyar YTL'ye kadar enjekte etmesi planlanıyor.

