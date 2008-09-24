'Paket çıkmazsa duracağız'

ABD Merkez Bankası FED'in Başkanı Ben Bernanke, yönetimin finans sektörünü kurtarmak için hazırladığı 700 milyar dolarlık paketin uygulamaya konulmaması durumunda, ABD ekonomisinin resesyona (durgunluk) gireceğini söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'ne Hazine Bakanı Henry Paulson ile birlikte hitap eden Bernanke, bir ‘Demokrat Senatörün’ paketin gerekliliğiyle ilgili sorusunu yanıtlarken, "finansal piyasalar oldukça kırılgan bir durumda ve sanırım paket çıkmazsa, bu durum daha da kötüye gidecek" dedi.

Bernanke, "Şuna inanıyorum ki, kredi piyasaları çalışmazsa istihdamda kayıplar olacak, kredi faiz oranları yükselecek, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) daralacak ve ekonomi, normal ve sağlıklı bir biçimde toparlanamayacak" diye konuştu.

Ekonomide GSYH'nin yılın iki çeyreğinde arka arkaya daralması, resesyon (durgunluk) anlamına geliyor. Paulson da konuşmasında Kongre'den finans sektörünü kurtarma paketini en kısa sürede geçirmesini istemişti.