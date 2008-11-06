Paker'den sayı yağmuru



San Antonio Spurs, Tony Parker'ın 55 sayı – 10 asist – 7 ribauntla tamamladığı maçta Minnesota Timberwolves'u iki uzatma sonunda 129-125 mağlup etti.



Sezona 3 mağlubiyetle başlayarak hayal kırıklığı yaratan San Antonio Spurs, ilk galibiyetini Timberwolves deplasmanında iki uzatma sonunda aldı.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, ilk çeyrek 18-18 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Timberwolves, devreyi 49-45 önde bitirdi.



ikinci yarıya daha iyi başlayan Spurs, savunmada daha etkili olurken skor üretmekte de zorlanmadı ve son çeyreğe girilirken skoru 74-71'e getirerek skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son çeyrekte hücumda sergilediği başarılı performansla ayakta kalan ev sahibi takım, normal sürede eşitliği bozamadı ve maç uzatmaya gitti.



İlk uzatma 10-10 eşitlikle sona ererken, ikinci uzatmada Tony Parker'ın maça ağırlığını koymasıyla kontrolü ele geçiren konuk takım, sahadan 129-125 galip ayrıldı.



Spurs'te Tony Parker 55 sayı – 10 asist – 7 ribaunt'la maça damgasını vuran oyuncu olurken, Tim Duncan 30 sayı – 16 ribaunt – 3 asist - 1 blokla double-double yaptı. Kenardan gelen Roger Mason ise, 26 sayı – 4 ribaunt – 2 asistle oynadı.



Ev sahibi ekipte ise, Al Jefferson 30 sayı – 14 ribaunt – 3 asist – 2 blok – 1 top çalmayla, Mike Miller 25 sayı – 7 ribaunt – 6 asistle karşılaşmayı bitirdi.

