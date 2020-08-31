Pakdemirli'nin danışmanı Benadam'ın bakanın elektronik imzasını taşıdığı ve atama yaptığı iddia edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, Bakan Bekir Pakdemirli’nin yakın çevresinde olduğu belirtilen danışman Rıfat Tan Benadam’ın, bakanın elektronik imzasını taşıdığı ve Bakan Pakdemirli’nin yerine atamalar yaptığı, kararlar aldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Bakan Pakdemirli, yasaya aykırı biçimde Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak Ecmel Ercan’ı atamış, tepkiler üzerine görevden almıştı. Ancak hakkında FETÖ dosyası da bulunan Ecmel Ercan’ın hâlâ bakan görüşmelerine katıldığını, yetkisiz biçimde görevlendirme yaptığını ve hâlâ bakanlık lojmanında oturduğu gündeme gelmişti. Ercan gibi Bakan Danışmanı Rıfat Tan Benadam’ın da usulsüz yetki kullandığı öne sürüldü. Bakanlık kulislerinden edinilen bilgiye göre, Ercan ve Benadam’ın, bakanlıkta “Ger türlü işi kendi kontrollerinde” tuttuğu belirtilirken, Bakan Bekir Pakdemirli’nin elektronik imzasını da Benadam’ın daimi olarak taşıdığı kaydedildi.

Benadam’ın, bakan adına atamalar yaptığı, bürokrat değiştirdiği ve baskı kurduğu, karar almada da yetki kullandığı öne sürüldü. Bakan danışmanlığının yanı sıra, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine de atanan Tan Benadam, aynı zamanda “at yarışlarını” düzenlemek için oluşturulan Yüksek Komiserler Kurulu’nda yer alan 7 üyeden birisi olarak da görev aldı. Ayrıca, Tan Benadam’ın kardeşi Ali Benadam’a, geçen yıl Yüksek Komiserler Kurulu’na danışman kadrosunda görev verdiği de ortaya çıktı.

Meclis gündemine gelmişti

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Tan Benadam’ın bakanlıkta “gölge bakan” olarak görev yaptığı iddiasını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak gündeme getirmişti. Yokuş, geçen günlerde sosyal medya hesabından “Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yasa dışı işlerin çevrildiği iddiaları ortalıkta dolaşıyor.

Bakan Bekir Pakdemirli’ye ait e-devlet imzasını danışman Rıfat Tan Benadam tarafından kullanıldığı ve bu kişinin bakanlıkta her türlü operasyonu yaptığı söyleniyor. Soruyoruz, bakanlığı kim yönetiyor” paylaşımı yaptı. Yokuş’un, kısa süre içinde paylaşımını kaldırması dikkat çekti. Yokuş, sosyal medya hesabından, “Tarım ve Orman Bakanı usulsüz atama ile daire başkanı yaptığı, hakkında evrakta sahtecilik iddiası da olan Ecmel Ercan’ı neden koruyor? Hiçbir unvanı kalmamış olan bu şahıs hâlâ neden görev tahsisli lojmanda oturtuluyor? Tarım Orman Bakanlığı Pakdemirli’nin çiftliği mi” paylaşımı da yapmıştı.