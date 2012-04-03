'Pahalılıktan koyunlara saman yerine cips veriyoruz'

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Muş'ta çaresiz kalan besiciler, küçükbaş hayvanlarına makarna ve şeker pancarından sonra bu kez de cips, yedirmeye başladı.

Merkeze bağlı 100 haneli, 850 nüfuslu Özdilek Köyündeki besiciler, ot ve samanları biten koyunlarına cips, yedirmeye başladı. Ağır kış şartlarından dolayı hayvanların yiyeceğinin bittiğini, bir ton samanın 1.500 lira olması nedeniyle alamadıklarını belirten köylüler, hayvanlarına piyasadan tonunun 500 liraya topladıkları son kullanım tarihi geçmiş cipsleri verdiklerini söyledi.

Karın, Nisan ayının sonuna kadar yerde kalacağını tahmin ettiklerini belirten köylülerden Muzaffer Yavuz, "Daha önce çocuklara aldığımız cipsi şimdi hayvanlara yediriyoruz. Hayvanlarımızın karnının doyurmak için denemediğimiz yol kalmadı. Makarna ve şeker pancarından sonra şimdi de cips vermeye başladık. Aldığımız bir ton cipsle hayvanlarını en fazla üç gün karnını doyurabiliriz" dedi.