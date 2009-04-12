Paf derbisi Fenerbahçe’nin



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Paf takımları arasında oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti.



Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde yapılan derbi maçta Fenerbahçe, rakip sahada Galatasaray'ı 3-0 yendi.



Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçta sarı-lacivertlilerin gollerini 51 ve 77. dakikalarda Yasin Gurbet, 67. dakikada da Nuh Aşkın attı.



Maçın 78. dakikasında Galatasaraylı Onur Arıkan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 57'ye çıkarırken, Galatasaray 54 puanda kaldı.



Karşılaşmanın bir bölümünü Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile sarı-kırmızılı bazı futbolcular da izledi.



