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Spor

PAF derbisi berabere

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın PAF takımları arasında oynan maç 2-2 sona erdi.

09 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe ile Galatasaray'ın PAF takımları arasında oynan maç 2-2 sona erdi.


Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Dereağzı'ndaki tesislerinde yapılan maçta evsahibi Fenerbahçe, 13. dakikada Enis, 32. dakikada da Yasin'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, 47. dakikada Mert Afyon, 49. dakikada da Gökhan Öztürk'ün attığı gollerle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca PAF Ligi'ndeki derbi 2-2 sonuçlandı.

Bu arada Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Barış, maçın ilk yarısında ayak bileğinden sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barış'ın sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı.

Karşılaşmayı çok sayıda Fenerbahçeli taraftar izlerken, az sayıda Galatasaray taraftarı da takip etti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 23 puana çıktı ve ikinci sırada kaldı.

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