'Padişah ve Beyaz Türk girdi biz giremedik'

T24 - BDP'li Sırrı Sakık'ın ifadesiyle, 'padişah Tayyip Erdoğan, Beyaz Türk Bahçeli ve ana muhalefet liderinin' miting yaptığı yere kendileri sokulmadı.
Başbakan Erdoğan'ın 13 Mayıs'ta konuştuğu Cumhuriyet Meydanı (üstte), 10 gün sonra Devlet Bahçeli'yi ağırladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Manisa'da miting düzenlemedi.
BDP Milletvekili Sırrı Sakık, bağımsız milletvekili adayı Nizamettin Öztürk'e destek vermek amacıyla Manisa'ya gitti.
Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemek için emniyet yetkilileri ile görüşen Sakık, meydana geçmelerine izin verilmediği gerekçesiyle, partililerle birlikte Manisa-Turgutlu yolunda yaklaşık 30 dakika oturma eylemi yaptı.
Sakık daha sonra kamyonet üzerinde konuştu ve 'padişah Tayyip Erdoğan, Beyaz Türk Bahçeli ve ana muhalefet liderinin' miting yaptığı yere sokulmamaları ve alınan güvenlik tedbirleri üzerinden valiyi eleştirdi.
Cumhuriyet Meydanı'na giremeyince Nurlupınar Mahallesi'ndeki parkta kamyonetin üzerinden vatandaşlara seslenen Sakık şunları söyledi:
''Daha birkaç gün önce bu ülkenin padişahı Tayyip Erdoğan buraya gelip miting yaptı. Beyaz Türk Bahçeli gelip yaptı, ana muhalefet lideri gelip burada miting yaptı. Yeni bir hukuk ile karşı karşıyayız. Manisa Valisi'nin hukuku. Halk bu hukuku tanımayacak.
Nasıl geçmişte tek parti döneminde valiler CHP'nin hem valisi hem de parti müfettişiydi. Bugün sayın vali de aynı görevi üstlenmiştir. Burası Cudi'nin, Gabar'ın etekleri değil, burası Manisa'nın göbeği, şehir merkezi. Binlerce polis ve tanklar, panzerler, yazıklar olsun.'' 'ÖNCE SAYGI GÖSTERECEKSİNİZ'
Sakık, İçişleri Bakanı ile telefonla görüştüğünü, daha sonra valinin ''Sizi 10 araçla, 20 araçla alalım'' dediğini anlatarak, ''Ben hırsız değilim, kaçak da değilim. Bu halktan saygı bekliyorsanız, önce sizin saygı göstermeniz lazım'' dedi. BÜLENT ARINÇ'A SESLENDİ
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı vicdan sahibi olarak bildiğini anlatan Sakık, '' Senin ilindeki valinin, senin iktidarının hukuku bu işte. Hiç gözyaşı akıtma, işte demokrasiniz bu. Her gün Kürtlere ve Kürtlerin temsilcilerine hakaret ediyorsun, buna hakkınız yok. Kadın kutsaldır, anadır, bacıdır, yardır. Kadına da dil uzattırmayız sayın Bülent Arınç'' diye konuştu. 'ÇÖZÜME DOĞRU İLERLİYORUZ'
Sakık, sandıklar açıldığında gözünün ilk Manisa'da, Aydın'da, Bursa'da, İzmir'de olacağını belirterek, ''Çözüme doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Kendi kimliğimizle, kendi kültürümüzle, özgürce yaşayabileceğimiz bir yeni toplumsal sözleşme, yeni bir anayasa yapacağız. Anayasa'nın 66. maddesi var ya 'Herkes Türk'tür.' İşte onu çöpe gömeceğiz. Herkes kendi kimliğiyle kendisini Anayasa'da görecek'' dedi.